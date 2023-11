DWS stellt europäisches Immobilienteam neu auf

Der Immobilienbereich der DWS hat heute bekannt gegeben, dass Ulrich Steinmetz zum Head of Real Estate Transactions für Europa ernannt wurde. Christian Bäcker übernimmt als Head of Portfolio Management Real Estate Retail die bisherige Verantwortung von Steinmetz, insbesondere für das deutsche Immobilien-Publikumsfondsgeschäft. Ronen Ribak wurde in die neu geschaffene Position des Head of Value-Add Real Estate für Europa berufen.

Ulrich Steinmetz, der 2002 zur DWS kam und für Immobilientransaktionen in Nordamerika, Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Vereinigten Königreich zuständig war, hat seit Oktober 2008 das Geschäft mit offenen und geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds der DWS in Deutschland geleitet. Unter seiner Führung konnte die DWS ein Wachstum ihrer offenen Immobilien-Publikumsfonds verzeichnen und den Nettovermögenswert von 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2008 auf 15,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 fast verdreifachen. In seiner neuen Funktion wird Steinmetz die langfristige strategische Ausrichtung des europäischen Transaktionsbereichs der DWS vorantreiben und dabei seine bisherige Erfahrung bei der Durchführung von Transaktionen, sein tiefes Netzwerk etablierter Beziehungen in der Immobilienbranche und seinen geschätzten Managementansatz nutzen.



David Bäcker ist seit 2005 für die Immobilienplattform der DWS tätig und verwaltet seit 2016 einen global investierenden Offenen Immobilien-Publikumsfonds. Die Leitung des deutschen Immobilien-Publikumsfondsgeschäfts in seiner neuen Position ist eine natürliche Weiterentwicklung für Bäcker, der seine umfassende Fähigkeit zum strategischen Management globaler Immobilienportfolios unter Beweis gestellt hat. Als Regional Head of Portfolio Management Real Estate wird er die Gesamtverantwortung für alle in Deutschland verwalteten Offenen Immobilien-Publikumsfonds, das Management der Geschlossenen Immobilienfonds der DWS sowie den Bereich Liquid Asset & Financing übernehmen.



Ronen Ribak, seit 2004 ein langjähriges Mitglied der europäischen Immobilienplattform und zuletzt verantwortlich für europäische Transaktionen, wurde zum Head of Value-Add Real Estate für Europa ernannt. In dieser neuen Funktion ist Ribak für den Ausbau des Value-Add-Geschäfts verantwortlich, der vorhandene Strategien einbezieht und einen weiteren Schwerpunkt auf Value-Add-Club-Deals legt. Diese neue Position trägt der Erweiterung des Risikospektrums der Immobilienplattform der DWS als Reaktion auf die Marktbedingungen und die Nachfrage der Anleger Rechnung. Ribak war entscheidend am Aufbau des zentralisierten europäischen Immobilientransaktionsteams der DWS beteiligt, das unter seiner Verantwortung ein beeindruckendes Transaktionsvolumen von insgesamt rund 25 Milliarden Euro durchgeführt hat. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, den Ansatz der DWS für themenbezogene Investitionen zu etablieren und das Value-Add-Geschäft auf den Weg zu bringen. Er wird eng mit Ulrich Steinmetz zusammenarbeiten, um Value-Add-Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen, wobei er sowohl operative Plattformen als auch spezifische Chancen im Immobilienbereich berücksichtigen wird.