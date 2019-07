DWS: Offener Immobilienfonds Grundbesitz Global schüttet 71 Mio. aus

Der offene Immobilienfonds Grundbesitz Global der DWS hat für das zum 31.3.2019 abgelaufene Geschäftsjahr (2018/2019) 71,0 Millionen Euro ausgeschüttet. Für Privatanleger der Anteilklasse RC ist dies 1,15 Euro pro Anteil. Dabei sind 80 Prozent oder 0,92 Euro der Ausschüttung für Privatanleger steuerfrei*. Für Anleger der institutionellen Anteilklasse IC beträgt die Ausschüttung 1,35 Euro.

.

„Der Fonds grundbesitz global RC hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einer attraktiven Wertentwicklung von 2,6% abgeschlossen – nach 2,1% im Geschäftsjahr zuvor“, so Ulrich Steinmetz, Leiter Retail-Immobilienfonds und Asset Management Deutschland. „Mit dieser Performance stehen wir im Wettbewerbsvergleich sehr gut da. Am 19.07.2019 weist der Fonds einen Anteilwert von 52,04 Euro auf, der 0,55 Euro höher ist als ein Jahr zuvor. Der gruindbesitz global Seit Auflage des Fonds im Jahr 2000 liegt die Wertentwicklung von grundbesitz global RC sogar bei durchschnittlich +3,4% p.a.“.



Besonderen Wert legt das Fondsmanagement auf eine langfristig stabile Wertentwicklung und auf mit Bedacht ausgewählte Fondsobjekte. Die aktuelle Liquiditätsquote beträgt rund 20%. Die Vermietungsquote von rund 97% entspricht annähernd einer Vollvermietung.



Weitere Differenzierung des Portfolios

In den vergangenen Wochen hat der Fonds durch weitere Zukäufe und einen Verkauf die Qualität des Portfolios nochmals verbessert: Mit dem Ankauf des „Barberino Designer Outlet“ Centers im toskanischen Barberino, Italien, für 234,5 Millionen Euro wurde in eine Einzelhandelsimmobilie mit überdurchschnittlicher Besucherfrequenz und hervorragender Lage zwischen Florenz und Bologna investiert. Zuvor hat das Fondsmanagement die Logistikimmobilie Vantaa/Aviapolis in Helsinki, Finnland, für 63,9 illionen Euro erworben. Die im Jahr 2004 errichtete und erworbene Büroimmobilie „Le Monde“ in Paris, Frankreich wurde für den Preis von circa 165 Millionen veräußert.



Der Grundbesitz Global wurde im Jahr 2000 als offener Immobilienfonds aufgelegt und hat per 30.06.2019 ein Volumen von 3,355 Milliarden Euro. Er ist mit 16 Ländern breit diversifiziert investiert. Fondsmanager ist seit April 2016 Christian Bäcker.