DWS kauft östlichen Abschnitt des Wohnprojekts OstStern

Die Wohnkompanie Rhein-Main realisiert gemeinsam als Joint Venture mit der Lang & Cie. Real Estate AG das Projekt OstStern im Frankfurter Stadtteil Ostend. Das Projekt umfasst insgesamt 376 Wohnungen, die mit Studiowohnungen bis hin zu großzügigen 4 Zimmer Penthouse-Wohnungen ausreichend Platz für die individuelle Entfaltung bieten.

