DWS kauft Bürogebäude in Pariser Core-Lage

Die DWS Group hat ein Bürogebäude in der Rue Colisée 39 im Herzen des 8. Arrondissements, nahe der Champs-Élysées in Paris erworben. Die Akquisition erfolgte im Auftrag eines ihrer institutionellen Immobilienfonds. Mit der Akquisition hat die DWS ihr verwaltetes Immobilienvermögen in Frankreich auf über 1,7 Milliarden Euro erhöht. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

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Die Core-Immobilie wird hauptsächlich für Büro- und Einzelhandelszwecke genutzt und umfasst eine Fläche von rund 6.100 m², verteilt auf acht Etagen. Das Gebäude wurde komplett saniert und bietet nun eine sehr hochwertige Ausstattung, die den strengsten Standards für ökologische Nachhaltigkeit gemäß der europäischen Taxonomie entspricht. Das Gebäude ist vollständig und langfristig vermietet.



„Schon seit über einem Jahr sind wir wieder sehr aktiv am Transaktionsmarkt, um die aktuelle Marktphase für Zukäufe zu nutzen und die Portfolios unserer institutionellen Fonds auszubauen. Mit der jüngsten Akquisition in Paris erweitern wir unser international aufgestelltes institutionelles Portfolio. Wir vergrößern damit einmal mehr unser Engagement in erstklassigen Büroimmobilien mit langfristiger Relevanz für ihre Nutzer hinsichtlich der Gebäudefunktionalität und -qualität.“, sagt Markus Wickenträger, Head of Portfolio Management European Real Estate, bei der DWS.



Chiara Randazzo, Leiterin Transaktionen bei der DWS Frankreich, Luxemburg & Belgien, ergänzt: „Diese Akquisition unterstreicht unsere Überzeugung von Pariser Core-Lagen, die aus unserer Sicht zu den widerstandsfähigsten und dynamischsten in Europa zählen. Wir konzentrieren uns auf erstklassige, stabile Immobilien in außergewöhnlichen Lagen, die Potenzial für langfristige Wertsteigerung bieten. Für 2026 ist unser Interesse an Core+- und Value-Add-Chancen im Pariser Bürobereich in einem Markt, in dem Reaktionsfähigkeit und Selektivität entscheidend sind, sehr groß. Zudem suchen wir aktiv nach erstklassigen Logistikobjekten.”