DWS kauft Büro- und Geschäftshaus in Hannover

Visualisierung des Büro- und Geschäftshauses

© LéonWohlhage

Noch vor dem ersten symbolischen Spatenstich hat der Vermögensverwalter DWS Group aus Frankfurt über sein Tochterunternehmen RREEF Investment GmbH das Büro- und Geschäftshaus an der Vahrenwalder Straße 11 in Hannover von Projektentwickler List Develop Commercial erworben. Die sich momentan nach dem Entwurf der Berliner Architekten LéonWohlhage in der Realisierung befindende Immobilie hat eine Gesamtfläche von 25.000 m². Alle fünf Geschosse sind bereits langfristig an Design Offices, Anbieter von Coworking-Flächen, B&B Hotels, Rewe und DM vermietet. Zum Gebäudekomplex gehört auch eine zweigeschossige Tiefgarage mit rund 190 Stellplätzen. List Bau Nordhorn ist als Generalunternehmen mit Unterstützung von List Bau Rhein-Main für die schlüsselfertige Errichtung verantwortlich. Voraussichtlich 2020 wird das Prestige-Objekt fertiggestellt.

