DWS kauft britisches Vita Student“-Portfolio für 648 Mio. Euro

Die DWS hat von der Vita Group ein „Vita Student“-Portfolio mit 3.198 Betten für hochwertiges studentisches Wohnen in Großbritannien zum Kaufpreis von rund 600 Millionen Pfund, umgerechnet rund 648 Millionen Euro, für ihre Immobilienfonds erworben. Die Transaktion beinhaltet acht Liegenschaften in Großbritannien, die im Auftrag der DWS weiterhin von der Vita Group verwaltet und bewirtschaftet werden. Alle Liegenschaften sind speziell an den Bedürfnissen von Studenten ausgerichtet, qualitativ hochwertig ausgestattet und befinden sich in bester Stadtlage in Russel Group Universitätsstädten.

.

„Die Nachfrage nach höherer Bildung wächst weltweit und damit auch die Nachfrage nach entsprechenden Studienplätzen in Verbindung mit ansprechendem Wohnraum. Dabei ziehen insbesondere die britischen Universitäten eine hohe und wachsende Zahl internationaler Studenten an, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland. Sie legen durchweg Wert auf hochwertigen, auf das Studieren ausgerichteten Wohnraum in unmittelbarer Nähe zur Universität, wie ihn das jetzt akquirierte Portfolio bietet“, so Matthias Naumann, CIO and Head of Strategy, Europe im Immobilienfondsbereich der DWS. „Dieses Wohnsegment bietet aus unserer Sicht starkes langfristiges Wachstum bei gleichzeitig defensiver Wirkung für Immobilienfonds auch in etwaigen Phasen des Abschwungs - ganz entlang unserer Investment Strategie.“



Wie die DWS weiter mitteilt, erwerben die beiden offenen Immobilienpublikumsfonds Grundbesitz Europa (63,7 %) und Grundbesitz Global (12,6 %) zusammen mehr als Dreiviertel des jetzt akquirierten „Vita Student“-Portfolios; die restlichen knapp 25 % werden von zwei institutionellen Immobilienfonds der DWS übernommen. Die jetzt getätigte Investition reiht sich nahtlos an kürzlich getätigte Akquisitionen der offenen Immobilienpublikumsfonds in die Nutzungsart Wohnen ein.