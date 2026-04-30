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Abschluss der Transition

DWS-Investmentchef Vedda bekommt mehr Verantwortung

Der Chief Investment Officer Vincenzo Vedda übernimmt ab Mai die alleinige Gesamtverantwortung für die Investment Division. Das umfasst auch die Verantwortung für das Geschäft mit illiquiden Assets, das bisher von Stefan Hoops geleitet wurde.

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Mit diesem Schritt schließt die DWS die im August 2025 gestartete Transition der Division ab. Vedda war seinerzeit als Chief Investment Officer mit Verantwortung für das Liquid‑Assets‑Geschäft in die Geschäftsführung eingetreten und hatte gemeinsam mit Stefan Hoops die Führung der Investment Division übernommen. Mit der Neuregelung überträgt die DWS die Gesamtverantwortung für die Investment Division auf ein zuständiges Mitglied der Geschäftsführung und unterstreicht damit ihr klares Bekenntnis zu Kundinnen und Kunden, Märkten und Investments.

Im Zuge der Veränderung werden die Leiter der illiquiden Assetklassen künftig direkt an Vedda berichten und Teil seines Führungsteams sein.