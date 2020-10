DWS investiert über 162 Mio. in Pariser Büroentwicklung

Mit Kaufvertragsabschluss über Investitionskosten in Höhe von rund 162,0 Mio. Euro hat die DWS im September die Projektentwicklung eines zu modernisierenden Bürogebäudes am Rande des Central Business Districts (CBD) der französischen Hauptstadt Paris für ihren Offenen Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Europa erworben.

.

Der von Meyer Bergman und den Entwicklern Assembly und Stepling erworbene Büroanteil des mehrgeschossigen, gemischt genutzten Immobilienkomplexes „Toko“ in der Rue Heliopolis im 17. Bezirk von Paris umfasst eine Mietfläche von 7.588 m² und profitiert von seiner sehr guten Anbindung an das Zentrum und die Pariser Ringstraße. Mit Fertigstellung der Modernisierung im 1. Quartal 2020 werden die Nachhaltigkeitszertifikate „BREEAM Very Good“ und „Wired Score Silver“ angestrebt.



Die in den Jahren 1970/1980 erbaute und 1991 renovierte mehrgeschossige Class A-Büroimmobilie ist bereits vor Umbaubeginn vollständig und langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer aus dem digitalen Dienstleistungssektor vorvermietet.



„Toko passt perfekt zu unserer Strategie, in Vermögenswerte zu investieren, die sich in Gebieten mit gemischter Nutzung befinden, aber dennoch in der Nähe des traditionellen Geschäftszentrums liegen, wo Gruppen von Mietern neuen Typs von einem lebendigen städtischen Umfeld und günstigeren Mieten profitieren“, so Ulrich Steinmetz, Leiter Portfoliomanagement Retail-Fonds der DWS.