DWS investiert 25 Mio. Euro in Modernisierung des Allee-Centers Remscheid

Das Allee-Center Remscheid wird umfangreich modernisiert und für die Zukunft neu aufgestellt, wie der Center-Betreiber ECE Marketplaces gestern mitteilte. Hierfür will der Vermögensverwalter DWS im Namen eines seiner Immobilienfonds in den kommenden zwei Jahren mehr als 25 Millionen Euro in die Neugestaltung und Aufwertung des Shopping-Centers im Zentrum von Remscheid investieren. Für die Planung und Umsetzung der Modernisierung zeichnet Center-Betreiber ECE Marketplaces verantwortlich.

.