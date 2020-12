DWS Immobilien-Publikumsfonds investiert 62,8 Mio. in Bristol

Die DWS investiert 62,8 Mio. Euro in eine studentische Wohnprojektentwicklung in Bristol, die sich aktuell im Rohbau befindet. Die Kaufpreiszahlung an den Projektentwickler, die F3Group, erfolgt nach Baufortschritt. Nach Fertigstellung wird die Immobilie in den Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Fokus Deutschland der Fondsgesellschaft eingebracht.

Nach einer Wohnprojektentwicklung in Irland im April, einem Wohngebäude in den Niederlanden im Mai, und einer Wohnprojektentwicklung in Spanien im August wurde nun im November ein im Bau befindliches Studentenwohnheim in Großbritannien angekauft.



Das am Rande des Stadtzentrums von Bristol gelegene Gelände in Redcliffe wurde nach dem Entwurf des preisgekrönten Architekturbüros GSS für ein hochmodernes, eigens für diesen Zweck errichtetes Studentenwohnheim mit 357 modern ausgestatteten und möblierten Studentenapartments gestaltet. Diese verteilen sich auf 322 kompakte Einbettzimmer mit gemeinschaftlich genutzten Küchen sowie 35 größere Studios mit integrierten Küchen. Die Gesamtnutzfläche des Objekts beträgt rund 8.575 m². Die Immobilie wird im Erdgeschoss einen großzügigen Empfangsbereich sowie neben einem großzügigen Fitness-Raum diverse Gemeinschaftsflächen für die Studierenden, wie z.B. TV-Bereich, Meeting und Lernräume, Games Area und Bibliothek bieten. Nach der im dritten Quartal 2021 erwarteten Fertigstellung soll das Objekt an das Fernwärmenetz der Stadt Bristol als Teil der Gesamtnachhaltigkeitsstrategie angeschlossen werden; das Gebäude wird die Zertifizierung BREEAM Excellent erreichen. Nach Fertigstellung ist das Gebäude langfristig an die Universität von Bristol vermietet.



Der Erwerb in Bristol ist die erste Investition des nach wie vor auf Deutschland fokussierten Fonds in Großbritannien und die bereits vierte Investition außerhalb Deutschlands, mit dem der Grundbesitz Fokus Deutschland sein Portfolio erweitert und insbesondere im Segment Wohnen stark ausgebaut hat.



In Deutschland hat der Fonds im Jahr 2020 eine Projektentwicklung zur Erstellung eines Wohnkomplexes in Schönefeld im Januar akquiriert [wir berichteten]; zusätzlich in den Fondsbestand übernommen wurden die aus früheren Ankäufen stammenden Fertigstellungen einer auf studentisches Wohnen ausgelegten Projektentwicklung in Heidelberg im Juni sowie eines Büro- und Geschäftshauses in Hannover im Oktober.



„Vorteilhaft wirkt sich für den Grundbesitz Fokus Deutschland die Diversifikation des Portfolios aus, dessen Schwerpunkt in den Nutzungsarten Logistik, Büro und Wohnen liegt und weniger in den von der Coronavirus-Krise besonders betroffenen Sektoren Einzelhandel und Hotel. Der hohe Anteil an Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien mit insgesamt mehr als 80% hat sich dabei bisher als weitgehend widerstandsfähig erwiesen“, so Taskin Mutlu, Fondsmanager des Grundbesitz Fokus Deutschland.



Zum Portfolio des Grundbesitz Fokus Deutschland gehörten per Ende November 27 Immobilien. Das Fondsvermögen beläuft sich auf rund 775 Millionen Euro. Die Auswahl der Immobilien für den nach wie vor auf Deutschland fokussierten Fonds erfolgt wie bisher nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Bis auf die beiden zeitlich begrenzten Wieder-Ausgaben neuer Anteilscheine im Januar 2020 im Volumen von über 215 Millionen Euro und im Oktober 2020 über rund 125 Millionen Euro gibt der Grundbesitz Fokus Deutschland bis auf weiteres keine neuen Anteile aus