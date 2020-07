DWS: Grundbesitz Fokus Deutschland investiert nun auch im Ausland

Der Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Fokus Deutschland der Fondsgesellschaft DWS investiert mittlerweile auch im Ausland und hat seit Jahresbeginn in Deutschland und Europa erfolgreich in die Nutzungsart Wohnen investiert.

.

Erstmals wurde im Ausland eine Wohn-Projektentwicklung in Irland erworben, bestehend aus einem Portfolio aus 63 Reihenhäusern in Santry, einem sechs Kilometer nördlich des Stadtzentrums gelegenen Vorort von Dublin. Der Ankaufspreis betrug rund 33,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung der energieeffizienten Einfamilienhäuser mit Nutzflächen zwischen 142 und 206 m² erfolgt in mehreren Tranchen über das Jahr 2020. In den Monaten April und Mai 2020 wurden die ersten 37 voll ausgestatteten Wohneinheiten in den Portfoliobestand übernommen und zur Vermietung vorbereitet. Trotz der massiven Einschränkungen in Irland, bedingt durch die Corona-Pandemie, hatten sich für die erste Tranche über 60 Mietinteressenten gemeldet und rund zwei Drittel der Häuser konnten bereits vermietet werden, was die hohe Nachfrage nach Wohnraum im Einzugsgebiet von Dublin unterstreicht.



Als zweites ausländisches Investment wurde im Mai das Wohngebäude „Maestro“ in den Niederlanden für rund 43 Millionen Euro erworben. Es befindet sich in Rijswijk, einem Vorort von Den Haag in der wirtschaftsstarken Metropolregion Rotterdam-Den Haag. Die Immobilie in attraktiver Wohnlage verfügt über 160 nahezu vollständig vermietete Wohneinheiten mit einem nachgefragten Wohnungsmix zwischen rund 50 und 150 m² und ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Nachfrage in der Region ist aufgrund relativ hoher Haushaltszuwächse seit mehreren Jahren höher als die Fertigstellung neuen Wohnraums.



Taskin Mutlu, Fondsmanager des grundbesitz Fokus Deutschland: „Mit der geplanten Ausweitung des Fonds auch auf potentialstarke Länder in der EU beziehungsweise dem EWR konnten wir uns anvertraute liquide Mittel erstmals auch außerhalb Deutschlands investieren und haben das Immobilienportfolio seit Jahresbeginn stark im Segment Wohnen ausgebaut. Weitere Investitionsmöglichkeiten in chancenreiche Objekte und Projekte verschiedener Nutzungsarten befinden sich in der Prüfung.“



Anfang Januar 2020 konnten für den grundbesitz Fokus Deutschland im Wege eines zeitlich begrenzten Tranchenvertriebs innerhalb nur weniger Tage neue Mittel in Höhe von über 200 Millionen Euro eingeworben werden, die kontinuierlich investiert werden. Zuvor – zwischen dem 5. Juni 2015 und dem 2. Januar 2020 – waren im Interesse der Bestandsanleger des Fonds keine neuen Anteile ausgegeben worden, um zunächst die vorhandene Liquidität des noch jungen, am 3. November 2014 aufgelegten Fonds zu investieren. Mit der planmäßigen und erfolgreichen Platzierung der Tranche im Januar gibt der Fonds seit dem 16. Januar 2020 bis auf weiteres keine neuen Anteilsscheine aus.