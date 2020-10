DWS-Fonds Grundbesitz Fokus Deutschland investiert 42,4 Mio. Euro in Spanien

Der primär auf Deutschland fokussierte Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Fokus Deutschland der DWS hat ein weiteres Mal außerhalb seiner Heimat investiert und eine Projektentwicklung einer Wohnanlage in Ensanche de Vallecas, Madrid, für rund 42,4 Millionen Euro erworben. Für die DWS ist diese Akquisition gleichzeitig auch der erste Erwerb im Segment Wohnen in Spanien und die insgesamt dritte Investition des Fonds in Europa. Gekauft wurde im Wege einer Off-Market-Transaktion von der spanischen Immobiliengruppe Pryconsa. Seit Jahresbeginn hatte der Fonds bereits eine Wohn-Projektentwicklung in Irland für rund 33 Millionen Euro im Frühjahr und ein Wohngebäude in den Niederlanden für rund 43 Millionen Euro erworben [wir berichteten].

.

Nach der Fertigstellung, die für das Jahr 2023 erwartet wird, wird die moderne sieben-geschossige Wohnimmobilie „Vallecas“ 180 vergleichsweise erschwingliche und durchschnittlich 79 m² große Eigentumswohnungen umfassen. Zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen u. a. ein Concierge, Swimming Pool, Kinderbereiche, Fitness- und Freizeiträume sowie zusätzliche Freiluftflächen auf dem Flachdach mit BBQ- und Chill-out-Bereichen zur Verfügung. Neben den 202 Pkw-Stellplätzen mit Vorinstallationen für Elektromobile bietet die Tiefgarage ausreichend Platz für Fahrräder. Im Erdgeschoss sind kleinere Einzelhandelsflächen geplant. Mit Fertigstellung des Objekts wird das Nachhaltigkeitszertifikat „BREEAM Good“ angestrebt.



„Vallecas als eine der wichtigsten Wachstumsregionen Madrids stellt angesichts der laufenden Stadtentwicklung einen attraktiven und aufstrebenden Mikrostandort dar. Die Nachfrage nach erschwinglichen Mietwohnungen in Spanien ist trotz der schwierigen Marktbedingungen nach dem Covid-Ausbruch weiterhin positiv“, erläutert Matthias Naumann, Chief Investment Officer, Real Estate, Europe, der DWS.



Als aufstrebendes Gebiet südöstlich von Madrid profitiert „Vallecas“ von den bestehenden öffentlichen Dienstleistungen wie Krankenhäusern und Schulen, wobei für weitere geplante öffentliche Einrichtungen erhebliche Mittel vorgesehen sind. Seine Lage an den nahe gelegenen öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich einer Metrostation und wichtigen Straßennetzen, bietet eine ausgezeichnete Anbindung an das Stadtzentrum von Madrid.



„Mit diesem Investment setzen wir unsere Fondsstrategie weiter um, die Nutzungsart Wohnen auszubauen. Als erster Wohnungserwerb in Spanien dient die Akquisition zusätzlich der regionalen Diversifizierung", ergänzt Taskin Mutlu, Fondsmanager des Grundbesitz Fokus Deutschland.