DWS erweitert Struktur in DACH-Region

Die DWS erweitert die Struktur ihres Teams für Immobilientransaktionen in der DACH-Region mit Wirkung zum 1. Oktober. Damit will die DWS ihr Immobilienfonds-Geschäft auch bei sich verändernden Märkten weiter ausbauen und ihren Kunden attraktive Renditen anbieten können.

.

Oliver Hein, bislang Head of Transactions DACH, wird hierfür als Lead Transaction Officer eine neu geschaffene Position übernehmen, in der er sein umfangreiches Netzwerk in der DACH-Region und weiteren EMEA-Märkten einbringen wird. In seiner neuen Rolle soll er maßgeblich dazu beitragen, neue Investitionsmöglichkeiten für den Immobilienfondsbereich der DWS zu erschließen, strategische Partnerschaften, Projektentwicklungen und Kooperationen zu erkunden und sich auf neue Wachstumsinitiativen zu konzentrieren.



Oliver Hein verfügt über ein tiefes und langjähriges Netzwerk von Kontakten und Zugang zu den wichtigsten Akteuren im Markt, die er sich während seiner 12-jährigen Tätigkeit als Head of Transactions für DACH bei der DWS erarbeitet hat. In dieser Zeit hat er mit über 80 Transaktionen mit einem Investitions-Volumen von circa 8 Milliarden Euro maßgeblich zum Ausbau des Deutschland-Anteils in den Immobilienportfolien beigetragen.



Seinen Bereich als Head of Transactions DACH übernimmt Dennis Beckmann. Mit über neun Jahren Berufserfahrung im DWS Immobilien-Transaktionsteam, davon vier Jahre als Stellvertreter von Oliver Hein, hat Dennis Beckmann eine erstklassige Erfolgsbilanz vorzuweisen: Bei mehr als 25 Transaktionen mit einem Volumen von über 4 Milliarden Euro hat er beeindruckende Kompetenzen bewiesen und sich intern wie extern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Um das DACH Transaktionsteam an sich verändernde Märkte auszurichten, wird er sein Team weiter ausbauen, u.a. für Value-Add-Transaktionen.



Oliver Hein und Dennis Beckmann berichten an Ronen Ribak, Head of Real Estate Transactions EMEA der DWS.