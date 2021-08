Die DWS hat Aleksandra (Sasha) Njagulj zum Global Head of ESG for Real Estate ernannt. Damit unterstützt sie das Ziel, die ESG-Integration in den globalen Immobilienportfolios weiter zu stärken. Njagulj arbeitet von London aus und berichtet an Todd Henderson, Head of Real Estate, Americas, und an Clemens Schäfer, Head of…

Fotos: DWS



[…]