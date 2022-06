DWS-Chef Asoka Wöhrmann muss gehen

Die seit Monaten kursierenden Vorwürfe wegen sogenannten Greenwashings und die dazu in dieser Woche erfolgte Razzia durch die Staatsanwaltschaft und der Finanzaufsicht bei der Deutschen Bank und ihrer Tochter DWS zieht nun personelle Konsequenzen nach sich. Deutsche Bank-Jungstar und bisheriger Leiter der Unternehmensbank Stefan Hoops wird Asoka Wöhrmann bei der Fondstochter ersetzen.

.

Asoka Wöhrmann wird sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Juni niedergelegen. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und Chief Executive Officer (CEO) der DWS Group wird Stefan Hoops, der mit der Ernennung aus seiner Rolle als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank ausscheidet „Mit Stefan Hoops steht ein hervorragender Manager für die Spitze der DWS bereit“, so Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Aufsichtsratsvorsitzender der DWS. „Er hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen sowohl seine Kapitalmarktexpertise als auch seine exzellenten Führungsqualitäten bewiesen. Sein strategischer Weitblick und seine Digitalisierungserfahrung werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der DWS liefern.“



Stefan Hoops kam 2003 zur Deutschen Bank und arbeitete zunächst im Vertrieb für festverzinsliche Wertpapiere. 2008 wechselte er in den Kredithandel in New York und hatte in den Folgejahren verschiedene leitende Funktionen im Kapitalmarktgeschäft in den USA und Deutschland inne, unter anderem verantwortete er die weltweite Betreuung institutioneller Kunden. Im Oktober 2018 übernahm Hoops die Leitung der globalen Transaktionsbank. Seit Juli 2019 leitet er die Unternehmensbank, die den gesamten Firmen- und Geschäftskundenbereich der Deutschen Bank umfasst. Hoops ist Diplom-Kaufmann und hat an der Universität Bayreuth in Volkswirtschaft promoviert. Seine Berufung zum CEO der DWS erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden zum 10. Juni 2022.