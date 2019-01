DWS: 5,3 Milliarden Euro Volumen bei Immobilien- und Darlehenstransaktionen in 2018

Der europäische Geschäftsbereich für Immobilienfonds der DWS hat im vergangenen Jahr für seine offenen Immobilienpublikumsfonds sowie die Fonds für institutionelle Anleger insgesamt Immobilientransaktionen im Wert von rund 4,6 Milliarden Euro getätigt. Damit lag das Transaktionsvolumen der in Europa gemanagten Fonds um knapp 1 Milliarde Euro höher als in den Vorjahren (2017: 3,7 Milliarden Euro; 2016: 3,6 Milliarden Euro; 2015: 3,6 Milliarden Euro). Des Weiteren wurden in 2018 im Geschäftsbereich für Darlehensfonds und -mandate rund 740 Millionen Euro investiert.

.

Für die drei offenen Immobilienpublikumsfonds Grundbesitz Europa, Grundbesitz Global und Grundbesitz Fokus Deutschland sowie die Produktgruppe der geschlossenen Fonds wurden weltweit 21 Objekte für rund 1,95 Milliarden Euro gekauft und 6 Immobilien für rund 400 Millionen Euro verkauft.

Für die Fonds und Mandate für institutionelle Investoren wurden für rund 1 Milliarde Euro 14 Objekte erworben und für rund 1,25 Milliarden Euro 14 Immobilien verkauft.



„Wir freuen uns, dass das Fondsvermögen in unserer Grundbesitz-Familie im August 2018 erstmals die 10-Milliarden-Grenze überschritten hat“, so Dr. Georg Allendorf, Leiter des Immobiliengeschäfts in Europa bei der DWS. „Zu den im Markt beachteten Transaktionen auf unserer europäischen Plattform zählte unter anderem der Erwerb der Büroimmobilie Rivierstaete in Amsterdam für den grundbesitz europa - für die Niederlande war dies die mit 228 Millionen Euro größte Einzeltransaktion des Landes.“



„Stolz sind wir auch auf das hohe Transaktionsvolumen im Bereich Real Estate und Infrastruktur Debt“, so Clemens Schäfer, Chief Investment Officer und Leiter Portfoliomanagement für europäische Immobilien. „Damit hat das verwaltete Vermögen unserer Darlehensprodukte im vergangenen Jahr die Zwei-Milliarden-Euro-Marke geknackt – auch für 2019 sehen wir hier weiteres Potenzial.“

Trends am Immobilienmarkt



Neben Büroimmobilien interessante Zielsegmente sind laut DWS Wohnimmobilien, unter anderem auch Apartments für Studenten oder Serviced Apartments, sowie Logistik und Hotelinvestments.

Inzwischen haben viele Märkte ein hohes Preisniveau erreicht, sodass die DWS weiterhin selektiv bei der Auswahl der Investments ist.