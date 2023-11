Dwpbank zieht von Frankfurt nach Eschborn

Die Deutsche Wertpapier-Service Bank AG wird ihren Sitz nach Eschborn verlegen. Das Kreditinstitut hat einen neuen Mietvertrag über rund 12.500 m² Mietfläche unterzeichnet.

.

Die Dwpbank sitzt aktuell als Ankermieter in der Wildunger Straße 14 an der Bockenheimer Warte in Frankfurt. Das Bürogebäude befindet sich seit 2018 im Besitz von Aurec Real Estate Europe [wir berichteten]. Der Umzug in die neuen Büros in der Kölner Straße 5 in Eschborn sind für Sommer 2026 geplant. Das Gebäude wird aktuell von Indigo Invest im Rahmen eines vollumfänglichen Refurbishments neu positioniert und energetisch aufgewertet. Diese hatte das Gebäude im September 2022 von Aroundtown erworben.



Das Objekt wird von Goldbeck Bauen im Bestand unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten saniert. Es sind unter anderem WiredScore und DGNB Platin Zertifikate angestrebt. Neben der hohen baulichen und gestalterischen Qualität des neuen Standortes ab Sommer 2026 ist insbesondere der nachhaltigere Gebäudebetrieb in der Kölner Straße 5 für die Bank ein wichtiges Argument für die Anmietung gewesen. Colliers hat die Dwpbank in einem umfangreichen Stay or Leave Prozess exklusiv beraten. Indigo Invest wurde von Vitura beraten.