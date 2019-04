DWI Gruppe kauft Bürogebäude an der Kieler Förde

Die DWI Gruppe kauft ein markantes, an der Kieler Förde gelegenes Bürogebäude mit ca. 9.200 m² Mietfläche und 130 Tiefgaragenstellplätzen. Das mit ortstypischer Backsteinfassade im Jahr 1986 erbaute Objekt befindet sich in der Fabrikstraße 7 im Innenstadtbereich, südlich der Altstadt von Kiel. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Neue Rathaus der Landeshauptstadt mit der Stadtbücherei. Neben der hervorragenden verkehrlichen Anbindung lässt seine prägnante Lage an der Kieler Förde über die gesamte Gebäudelänge einen freien Blick auf das Wasser zu. Bekannt wurde das Gebäude unter anderem auch durch die auf dem Grundstück verorteten, großformatigen Stahlskulpturen ‚Seewind‘ von Brigitte Denninghoff & Martin Matschinsky und ‚Raum-Eklat‘ von Hans Günter Hansing. Das gut gepflegte Gebäude ist größtenteils langfristig an namhafte Unternehmungen vermietet.

.

Die DWI Gruppe setzt hiermit den Erwerb von gut erhaltenen Bestandsgebäuden in prägnanten Lagen fort und konzentriert sich in den kommenden Jahren weiter auf die Substanzpflege und Vermietung der noch vakanten Flächen.



Rechtlich beraten wurde die DWI beim Ankauf durch Neuwerk Rechtsanwälte, die Vermittlung erfolgte über Von Negelein Consulting GmbH in Zusammenarbeit mit Laren Consulting Real Estate GmbH.