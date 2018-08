DWI-Gruppe erwirbt Einzelhandelsimmobilie in Essener 1 A-Einkaufslage

Eine von D & R Investments vertretene niederländische Investorengruppe hat eine Einzelhandelsimmobilie in der 1-A-Einkaufslage im Essener Stadtzentrum an die DWI-Gruppe Hamburg verkauft. Das Objekt befindet sich in der Kettwiger Straße und ist vollständig an einen Herrenausstatter vermietet. Die Gesamtmietfläche der Immobilie beträgt rund 6.720 m². Über den genauen Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, er liegt im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Der Verkäufer wurde bei der Transaktion durch Bethge | immobilienanwälte, Hannover begleitet. Der Käufer wurde durch Neuwerk Rechtsanwälte aus Hamburg begleitet.