DWG erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Mönchengladbach

Die DWG Deutsche Wohn- und Geschäftshaus GmbH hat ein Wohn- und Geschäftshaus im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt erworben. Das im Jahr 1986 erbaute Gebäude umfasst eine Gesamtfläche von 2.171 m² und neun Stellplätze. Ungefähr 1.000 m² entfallen auf vier Gewerbeeinheiten im Erd- und Untergeschoss. Die restlichen 1.162 m² entfallen auf 19 Wohneinheiten in den Obergeschossen.

„Das neu erworbene Wohn- und Geschäftshaus in Mönchengladbach passt perfekt in unsere Investmentstrategie. Der Stadtteil Rheydt hat ebenso großes Potenzial, wie das Objekt selbst. Gerade die Gewerbeflächen bieten die Möglichkeit für eine nachhaltige und sehr positive Weiterentwicklung“, erläutert Moritz Kraneis, geschäftsführender Gesellschafter der DWG.



Durch den steigenden Marktanteil des Online-Handels können Innenstädte zukünftig nicht mehr ausschließlich auf Filialen großer Handelsketten setzen. Diese Entwicklung geht die Stadt Mönchengladbach bereits aktiv mit dem Projekt Zentrenstrategie an. In Rheydt wird die Ansiedlung von attraktiven Einzelhandelskonzepten mit intensivem Online-Marketing und der zunehmenden Begrünung des Viertels durch das städtische Quartiersmanagement befördert.



Zur Umsetzung dieses Ziels setzt Mönchengladbachs Stadtdirektor Dr. Gregor Bonin darauf, die individuellen Stärken der Zentren zu entwickeln und die jeweiligen Identitäten herauszuarbeiten. Dieser Ansatz sieht die Entwicklung Rheydts als urbanes Wohn- und Arbeitsquartier mit lebendiger Vielfalt, kultureller Szene und ausgeprägter Nahversorgung vor.



„Die Pläne der DWG zur Entwicklung unserer Bestandsimmobilien passen zur Vision der Stadt Mönchengladbach für Rheydt. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, die Potenziale im Viertel voll auszuschöpfen. Hierfür investieren wir in unsere Manage to ESG-Strategie. Neben den Bestandsinvestitionen zur Verbesserung der Energieeffizienzklasse legen wir insbesondere Wert auf einen sozialverträglichen Mietermix“, erklärt Phillip Kraneis, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der DWG.