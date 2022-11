DWD zieht ins Offenbacher Omega-Haus

Der Deutsche Wetterdienst mietet Büros im Omega-Haus an. Ende 2023 werden die DWD-Beschäftigten ihren Dienst in den neuen Räumlichkeiten am Kaiserlei aufnehmen. Fast 6.000 m² stehen ihnen künftig zur Verfügung. Im Rahmen der Sanierung des Omega Hauses wurde EGB 55 für alle Bauteile umgesetzt. Somit ist das Omega Haus eines der ersten Refurbishment-Projekte mit den höchsten Energieeffizienzstandards. Eigentümerin des Omega-Hauses in der Strahlenbergerstraße ist die Imfarr Beteiligungs GmbH.

.