DW-Gruppe erweitert das Leistungsspektrum Büro

Die DW Gruppe erweitert ihr Produktportfolio durch zwei neue Joint Ventures, die Scantum DW GmbH und die DW Effectum Residential GmbH. Darüber hinaus hat sie ein neues Mitglied in die Unternehmensführung gerufen.

.

Im Zuge des Wachstums und der strategischen Neuaufstellung wurde Dominik Sailer in die Geschäftsführung der DWRE berufen und Stefan Janotta zum Prokuristen bestellt. Beide sind langjährige Mitarbeiter des Unternehmens.



„Durch die Verstärkung in der Geschäftsleitung können wir die breitere Investmentpalette und den größeren Investorenkreis auch entsprechend hochwertig betreuen. Wir diversifizieren unser bestehendes Leistungsspektrum im Bereich Büro um die Assetklassen Logistik und Wohnen, weil wir hier attraktive Investmentopportunitäten und verstärkte Investorennachfrage sehen„, sagt Holger Wachter, Geschäftsführender Gesellschafter der DWRE.



Den Bereich Logistik deckt die neue Beteiligung [wir berichteten] an der Gesellschaft Scantum DW GmbH mit Sitz in Frankfurt ab, die zusammen mit Vincent Schneider und Alexander Polsak gegründet wurde. Beide hatten sich zuvor mit der Scantum GmbH auf den Bereich Logistik und Light Industrial fokussiert. Es wurden hier bereits Investments in Höhe von circa 50 Millionen Euro getätigt. Weitere Investments befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.



Im Bereich Wohnen hat die DW zusammen mit den geschäftsführenden Gesellschaftern der Effectum Capital Partners GmbH, Christoph Dreyer (ehemals Geschäftsführer P&P) und Daniel Filser (zuletzt Vice President bei der Deutsche Finance Group in London) die Gesellschaft DW Effectum Residential GmbH mit Sitz in München gegründet. Die DW Effectum arbeitet unter anderem an konkreten Investments im Rahmen eines Plattformansatzes. Das Kerngeschäft der DW Real Estate bildet weiterhin das gewerbliche Immobilienmanagement in Deutschland mit dem Fokus auf die Assetklasse Büro.



„Hier sehen wir insbesondere Wachstumspotenziale durch aufkommende Value-Add Opportunitäten sowie die Übernahme von Asset Management, Work-Out und Interim Management Mandaten. Wir sind von weiterhin von Büroimmobilien in guten Lagen überzeugt. Dabei legen wir Wert auf die Modernisierung der Flächen und investieren in ESG-Maßnahmen“, erläutert Sven Dahlmeyer, geschäftsführender Gesellschafter der DWRE.



Im Bereich Interim Management hat die DWRE im vergangenen Jahr für einen angelsächsischen Investor erfolgreich ein Büroportfolio gemanagt, das bundesweit fünf Objekte umfasste und erfolgreich verkauft wurde. Insgesamt wurde in 2023 in der Gruppe ein Transaktionsvolumen von rund 200 Millionen Euro in 13 Transkationen erzielt Zudem erreichte die DWRE im letzten Jahr ein Vermietungsvolumen von rund 42.000 m² mit einem Gesamtmietvolumen von rund 8 Millionen Euro jährlich.



„Ein wesentlicher Erfolg war hier die Vollvermietung der Dresdner Annenhöfe, bei der wir zusammen mit einem institutionellen Investor die Vermietung und Fertigstellung einer Neubauentwicklung übernommen haben und 12.000m² innerhalb von neun Monaten nach Closing erfolgreich vermieten konnten. Die Nachfrage von Mietern nach den Annenhöfen, die unser Angebot an Flächen deutlich überstiegen hat, zeigt, dass geeignete Büroobjekte trotz Homeoffice-Trend funktionieren", sagt Dominik Sailer.



In den Niederlanden rundet weiterhin die Tochtergesellschaft DWRE NL das Angebotsspektrum für institutionelle Investoren und Family Offices für Immobilieninvestments in Wohn- und Logistikimmobilien ab. Derzeit managt die DWRE rund 500.000 m² gewerbliche Flächen in Deutschland sowie rund 500 Wohneinheiten in den Niederlanden.