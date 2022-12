Die DVI Gruppe meldet die Vollvermietung ihres Gewerbeparks in Chemnitz-Röhrsdorf. Die letzten vakanten Flächen an der Röhrsdorfer Allee gehen an Nexterio Deutschland. Der polnische Fachmarkt für Keramikfliesen und Bodenplatten wird dort Anfang März auf 1.500 m² seinen ersten deutschen Standort eröffnen. Im Nachbarland verfügt das Unternehmen über ein Filialnetz von

Fotos: Jan Roehl



[…]