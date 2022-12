DVI vermietet erneut an Land Thüringen im Büropark Airfurt

Die DVI Gruppe meldet die Vollvermietung des Gebäudes Melchior-Bauer-Straße 5 im Büropark Airfurt am Flughafen Erfurt-Weimar. Neuer langfristiger Mieter ist ein weiteres Mal das Land Thüringen, das rund 900 m² für den Medizinischen Dienst Thüringen angemietet hat.

