Die DVI Gruppe hat eine Wohnanlage mit 355 Einheiten in Berlin an die landeseigene Gesobau AG verkauft. Die Anlage im nördlichen Berliner Ortsteil Karow wurde im Jahr 1998 in Massivbauweise errichtet und verfügt insgesamt über rund 23.000 m² Mietfläche. „Mit diesem Ankauf erweitern wir unseren Bestand in Berlin-Pankow auf rund…

Fotos: DVI Gruppe



[…]