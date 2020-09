DVI veräußert „Marktplatzarkaden“ am Chemnitzer Neumarkt an Coresis

Die DVI Gruppe hat die „Marktplatzarkaden“ in Chemnitz an Coresis veräußert. „Wir haben uns für den Verkauf entschieden, da wir eine Wertsteigerung gegenüber den Gesamtinvestitionskosten bei Erwerb erreichen konnten. Seit Anfang 2018 ist es uns zudem gelungen, den Leerstand von anfänglich 18 Prozent vollständig abzubauen und alle Mietflächen langfristig zu vermieten“, kommentiert Karsten Kluge, Geschäftsführer der DVI Gruppe. Der Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien war seit Anfang 2018 Eigentümer der Immobilie [wir berichteten] und besitzt in zentraler Chemnitzer Lage weitere Wohn- und Geschäftshäuser, darunter zum Beispiel den Energie Eins-Sitz [wir berichteten] oder das ehemalige Technische Rathaus.

.