DVI und Claus investieren 15 Mio. in „Helle Mitte“

Das Einzelhandels- und Gewerbezentrums „Helle Mitte“ im Berliner Stadtteil Hellersdorf braucht eine Frischzellenkur, die die DVI Gruppe jetzt angehen will. Der Bestandshalter plant dafür im laufendem Jahr ein umfassendes Maßnahmenpaket umzusetzen, dessen Kosten sich auf etwa 15 Millionen Euro belaufen. Im Fokus der Maßnahmen liegen die Neuvermietung und Optimierung der Mieterstruktur im Einzelhandel und die Schaffung neuer Büroflächen. Die neuen Ankermieter Rewe, Tedi, Alice-Salomon-Hochschule und Vivantes-Klinikum haben bereits langfristige Mietverträge unterzeichnet. Außerdem konnte eine Neuvermietung des bestehenden Hotels an eine regionale Hotelgruppe erreicht werden.

.