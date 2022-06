DVI kauft Sanierungsobjekte neben ICE-City Erfurt

Die DVI Gruppe hat von Hochtief drei Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtmietfläche von 3.200 m² in direkter Nachbarschaft zum neuen Stadtentwicklungsprojekt ICE-City Erfurt erworben. Das Unternehmen plant bis zum Jahr 2025 die Sanierung der Häuser, die eine Leerstandsquote von 60 % aufweisen.

.