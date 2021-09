DVI Gruppe vermietet 1.700 m² in „Helle Mitte“

Die DVI Gruppe schließt die in 2020 begonnene Restrukturierung der „Helle Mitte“ mit dem Abschluss von zwei Mietverträgen über rund 1.700 m² Bürofläche ab und erreicht damit die Vollvermietung.

.

Die im Januar 2020 begonnene Restrukturierung des Einzelhandels- und Gewerbezentrums „Helle Mitte“ [wir berichteten] ist abgeschlossen. In den vergangenen 18 Monaten hat das Unternehmen rund 15 Millionen Euro in die Modernisierung und Umwandlung vormaliger Einzelhandels- in neue Büroflächen in dem Objekt investiert. Das Ergebnis ist Vollvermietung und ein neuer langfristiger Mietermix aus Nahversorgern, Dienstleistern und Büromietern.



Die neuen Mieter sind auf 1.100 m² die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) des Landes Berlin sowie auf 600 m² das Berufsfortbildungswerk (bfw), Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH. Beide Mieter ziehen auf neu geschaffene Büroflächen im Obergeschoss einer Geschäftspassage. Zuletzt hatten bereits Rewe, Tedi, die Alice-Salomon-Hochschule und der Klinikkonzern Vivantes langfristige Mietverträge in dem Gewerbezentrum unterzeichnet.



„Bei der Neuvermietung haben wir eine hohe Nachfrage von regionalen Dienstleistungsunternehmen und Büromietern festgestellt. Der Standort bietet ihnen als Stadtteilzentrum eine hohe Frequenz sowie eine schnelle Anbindung an das Berliner Zentrum über die verlängerte U-Bahn-Linie 5. In fußläufiger Entfernung zum Standort leben rund 80.000 Menschen.“, kommentiert Karsten Kluge, Geschäftsführer der DVI Gruppe, die jüngsten Vermietungserfolge.



Das im Jahr 1997 erbaute Geschäftszentrum rund um den Fritz-Lang-Platz verfügt auf einer Gesamtmietfläche von 44.000 m² über 62 Shops, 10.500 m² Büroflächen, 139 Wohnungen, ein Kino, einen Indoorkletterpark sowie eine Tiefgarage mit 400 Stellplätzen. Mit dem umfassenden Asset Management ist die BEB Real Invest GmbH, mit dem Property Management die Claus Immobilienmanagement GmbH betraut.