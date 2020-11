DVI Gruppe kauft zum vierten Mal in der Bürostadt Airfurt

Die DVI Gruppe setzt erneut auf die Landeshauptstadt Erfurt. Im Rahmen eines Asset Deals hat der Bestandshalter eine rund 8.300 m² umfassende Büroimmobilie am Flughafen Erfurt-Weimar von einem geschlossenen Immobilienfonds erworben. Wichtigster Mieter im vollvermieteten Büroobjekt ist die Bundesagentur für Arbeit. Bei der Akquisition handelt es sich um die vierte Immobilie, die das Unternehmen am Flughafen Erfurt-Weimar erworben hat [wir berichteten]. Das DVI-Immobilienportfolio in Erfurt vergrößert sich damit auf rund 70.000 m². Parallel konnte der Bestandshalter seinen Bestand in der deutschen Hauptstadt planmäßig optimieren.

