DVI kauft weiteres Gebäude in der Bürostadt Airfurt

Die DVI Gruppe hat eine rund 11.500 m² umfassende Büroimmobilie am Flughafen Erfurt-Weimar erworben. Verkäufer ist ein geschlossener Immobilienfonds. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wichtigster Mieter im Multi-Tenant-Büroobjekt ist Vodafone.

