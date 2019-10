DVI kauft Multi-Tenant-Bürogebäude in der Bürostadt Airfurt

Die DVI Gruppe hat ein rund 11.300 m² umfassendes Bürogebäude am Flughafen Erfurt-Weimar erworben. Verkäufer ist ein geschlossener Immobilienfonds. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei der Transaktion wurde die DVI von der IC Immobilien Gruppe begleitet, die mit dem Asset Management sowie dem kaufmännischen, technischen und buchhalterischen Property Management mandatiert wurde.

