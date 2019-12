DVI erwirbt Energie Eins-Sitz im Chemnitzer Zentrum

Die DVI Gruppe hat eine Büroimmobilie in Chemnitz mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.000 m² erworben. Verkäufer ist ein geschlossener Immobilienfonds. Über den Kaufpreis im Rahmen eines Asset Deals wurde Stillschweigen vereinbart. Als beratender Makler war BNP Paribas Real Estate Leipzig tätig.

