DVI erwirbt Wohnungsbauprojekt in Falkensee

Die DVI Gruppe hat für ein Wohnungsbauprojekt am Schlaggraben in Falkensee einen Forward-Funding-Deal unterzeichnet. Die Gesamtinvestitionskosten für die beiden Mehrfamilienhäuser mit je 20 Wohnungen belaufen sich auf rund 8,4 Mio. Euro. Verkäufer sind ein Joint Venture aus einem regionalen Entwickler und dem Immobilienunternehmer Maximilian Reidl.

Die Entwicklung in der Lilienthalstraße im Falkenseer Ortsteil Finkenkrug umfasst eine Gesamtwohnfläche von 1.980 m² und freifinanzierte 40 Wohneinheiten, die sich auf zwei Gebäude mit jeweils zwei Vollgeschossen verteilen. Die Wohnungen sind altersgerecht ausgestattet: Im Erdgeschoss vollständig barrierefrei, mit schwellenlosen Innentüren und einem Hublift für Rollstühle im Eingangsbereich. Geplant sind zudem eine effiziente und ressourcenschonende Energieversorgung durch eine Luft-Wärme-Pumpe sowie eine Photovoltaikanlage auf den Dächern. Auf dem 4.000 m² großen Grundstück werden außerdem 40 Stellplätze errichtet. Begleitet wurde die Transaktion vom Beratungshaus BWFD.



„Der Erwerb des Wohnungsbauprojektes in Falkensee folgt unserer langfristigen und zuletzt durch die Aufnahme einer Unternehmensanleihe gestützten Strategie, unsere Eigenbestand mit Ankäufen von Wohn- und Büroimmobilien in wachsenden Städten deutschlandweit auszubauen. Als stark nachgefragter und wachsender Wohnstandort an der Stadtgrenze zu Berlin bot Falkensee eine hervorragende Investitionsgelegenheit", erklärt Karsten Kluge, Geschäftsführer der DVI Gruppe. Im Januar 2022 hat die DVI Gruppe erstmals eine börsennotierte Anleihe über 350 Mio. Euro an institutionelle Investoren platziert [wir berichteten]. Der Anleiheerlös dient vornehmlich der Ankaufsfinanzierung von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten mit positiver wirtschaftlicher Dynamik.