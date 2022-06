DVI erwirbt Wohnanlage mit 65 Wohnungen in Berlin-Reinickendorf

Die DVI Gruppe hat sich im Bieterverfahren um eine Wohnanlage mit 65 Einheiten und rund 5.800 m² Gesamtmietfläche in Berlin-Reinickendorf durchgesetzt. Bei den Wohnungen handelt es sich um Sozialwohnungen mit 12-jähriger Miet- und Belegungsbindung. Der Ankauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals von einem Immobilienfonds.

.

„Der Ankauf in Berlin-Reinickendorf unterstreicht unser besonderes Engagement in Berlin. Hier befinden sich mehr als 80 Prozent unseres Immobilienbestandes, der mehrheitlich aus Wohnimmobilien besteht.“ Die Kaufentscheidung begründet Kluge wie folgt: „Wir handeln langfristig orientiert und verfügen über eine eher konservative Finanzierungsstruktur. Von daher passt diese Immobilie mit ihrer Miet- und Belegungsbindung, derzeitiger Vollvermietung sowie dem guten baulichen Zustand sehr gut zu unserer Investitionsstrategie.“, sagt Karsten Kluge, Geschäftsführer der DVI Gruppe.



Die erworbenen Wohnhäuser befinden sich in der Straße Alt-Reinickendorf, am Freiheitsweg und in der Kopenhagener Straße im Berliner Bezirk Reinickendorf. Erbaut wurde das Ensemble im Jahr 1984 als klassische Blockrandbebauung unweit des früheren Dorfangers von Reinickendorf. Zur Wohnanlage gehören außerdem vier Gewerbeeinheiten sowie 26 Tiefgaragenstellplätze. In fußläufiger Entfernung liegt der U-Bahnhof Residenzstraße.



Außerhalb von Berlin ist die DVI Gruppe insbesondere in Chemnitz und Erfurt aktiv. In beiden Städten verfügt das Unternehmen inzwischen über ein Büroportfolio von mehr als 150.000 m² Mietfläche.