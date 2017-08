Duxton Capital Advisors kauft bei GBI ein

Capri by Fraser

Die Prosperitäts-Aussichten für Leipzig sind glänzend, die stetig steigenden Bevölkerungszahlen haben ihr den Titel der schnellst wachsenden Großstadt Deutschland eingebracht. Entsprechend lukrativ gestaltet sich der Hotelmarkt. Und wie begehrt Objekte in bevorzugter Lage sind, konnte die GBI AG jetzt unmittelbar erfahren: Die Projektentwickler verkauften das Capri by Fraser-Hotel in Leipzig noch vor dem Baustart an den Investmentberater Duxton Capital Advisors für den Bestand eines Family Offices.

.

Das Haus soll in 2019 mit 151 vornehmlich Serviced Apartments an den Start gehen. Der Standort Am Brühl 76 liegt vis-à-vis der Oper im Nordosten der Altstadt. Die Einheiten halten Kitchenette und Arbeitsbereich vor und zielen bewusst auf die Klientel der sogenannten „Business-Nomaden“, die für jeweils einige Tage oder auch Wochen ein technisch-perfekt ausgestattetes „Zuhause“ nachfragen. Fitness- und Wellness-Areal verstehen sich von selbst. Für Uwe Hellendahl, Geschäftsführer bei Duxton ein äußerst attraktives Investment, denn „solche Hotels bieten mit langlaufenden Pachtverträgen in Verbindung mit bonitätsstarken internationalen Betreibern im aktuellen Anlage-Umfeld eine attraktive Rendite sowie hohe Sicherheit und einen gesicherten Cash Flow.“



Das Capri by Fraser der Frasers Hospitality-Kette aus Singapur bekommt zeitgleich einen nicht minder prominenten Nachbarn: Quasi gegenüber entwickelt GBI ein Premium-Economy-Hotel Premier Inn für den britischen Whitbread-Konzern. Dass dieses Zusammenspiel der Labels gut funktionieren kann, hat der Projektentwickler an der Messe in Frankfurt bereits unter Beweis gestellt. In Leipzig werden sich die beiden Hotels sogar eine Tiefgarage teilen. Außerdem wird dort auch eine Costa Coffee-Filiale, in Großbritannien ein bedeutender Starbucks-Wettbewerber auf dem Kaffee-Markt, integriert. Und die optische Erscheinung des Duos soll – obwohl von unterschiedlichen Kreativschmieden ersonnen – durch eine geschickte Materialwahl und Zwischenraumlösungen einen quasi ensembleartigen Charakter erhalten.