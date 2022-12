Duvenbeck mietet 7.000 m² Lagerfläche in Sachsenheim

In Sachsenheim bei Ludwigsburg hat die Duvenbeck Logistics Europe GmbH rund 7.000 m² Lager- und Bürofläche angemietet. Das Unternehmen, das bereits mit mehreren Standorten in Baden-Württemberg vertreten ist, war kurzfristig auf der Suche nach einer Lagerhalle, um einen Kunden im Raum Ludwigsburg bedienen zu können. Eigentümer und Vermieter ist eine Privatperson. Der Bezug konnte bereits kurzfristig erfolgen.

„Sachsenheim ist aufgrund seiner guten Anbindung sowohl an Ludwigsburg und Stuttgart als auch in Richtung Heilbronn ein idealer Standort für Logistik und als solcher auch stark nachgefragt“, so Ingo Volk, Head of Industrial und Logistics Letting bei der Logivest Stuttgart, der die Anmietung begleitet hat.



„Mit dieser Erweiterung möchten wir das Wachstum von Duvenbeck in der Region um Stuttgart bekräftigen. Wir freuen uns, dass wir nun auch von diesem Standort aus unseren Kunden der Automobil-, Maschinenbau- und Industriebranche hochwertige Services im Bereich der Lagerung, Kommissionierung, Produktionsversorgung und Vormontagen anbieten können und unser Kundenspektrum erweitern“, so Simon Kaltenbach, Regionalleiter Kontraktlogistik Süd bei Duvenbeck Logistics Europe.



Die Immobilie in der Gerhard-Rummler-Straße 2 ist über die Bundesstraße B27 in weniger als 30 Minuten an Ludwigsburg angebunden. Unterteilt in drei Brandabschnitte, wird die Fläche über drei große Sektionaltore angedient und verfügt über eine hohe Bodentraglast, so dass sie auch mit dem Lkw durchfahrbar ist. Eine komplette Umzäunung des Geländes und eine 24/7 Andienung garantieren zudem eine sichere Abwicklung der Logistikdienstleistungen.