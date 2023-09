Duvenbeck mietet 12.000 m² große Logistikhalle in Böblingen

Der Logistikdienstleister Duvenbeck hat eine Logistikhalle in der Hanns-Klemm Straße 25 in Böblingen angemietet. Die ca. 12.000 m² große Logistikanlage mit einer Freifläche von insgesamt 10.500 m² befindet sich im Gewerbegebiet Hulb und bietet eine optimale Verkehrsanbindung an die Autobahn A81. Bei der Anmietung war das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos beratend und vermittelnd tätig. Der Eigentümer ist ein privater Bestandshalter aus der Region.

