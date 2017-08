Duvenbeck bezieht neuen Standort in Herne

Duvenbeck Logistikzentrum Grimberg

Perfektes Timing: Nach einem zügigen Baudurchmarsch hat die Harpen Unternehmensgruppe einen zwölf Meter hohen Hallenkomplex mit einer Nutzfläche von knapp 25.000 m² (plus 900 m² Office im Mezzaninegeschoss) im Logistikpark Schloss Grimberg in Herne an die Duvenbeck Unternehmensgruppe übergeben. Der Logistikspezialist für die Automobilindustrie und deren Zulieferer nehmen in Herne unmittelbar den Betrieb auf. Damit kann sich die Stadt Herne durch die erfolgreiche Ansiedlung auf dem ehemalige Wanit-Gelände an der Schloßstraße über 400 Arbeitsplätze freuen, denn das Logistikunternehmen zieht am neuen Standort nicht nur die Niederlassungen Duisburg und Bochum zusammen, sondern wird in den nächsten Monaten auch ca. 120 neue Arbeitsplätze schaffen.

.

30 Millionen Euro hat die Dortmunder Harpen Gruppe in das Projekt auf dem Areal Unser Fritz investiert, zu dem neben dem eigentlichen Hallenkomplex noch ein separates Bürogebäude mit 2.200 m² gehört, was Ende August schlüsselfertig sein soll. Die Gesamtbauzeit für das Logistikzentrum betrug damit nur gute sieben Monate – was Harpen besonders auf die sehr effiziente Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Goldbeck zurückführt. „Wir sind äußerst zufrieden, dass das Logistikzentrum trotz der schwierigen Baugrundverhältnisse und einiger Schlecht-Wetter-Phasen planmäßig in Betrieb geht„, Franz-Josef Peveling, Geschäftsführer der Harpen Unternehmensgruppe.



Der Logistikpark Schloss Grimberg liegt mitten im Ruhrgebiet und grenzt unmittelbar an die A 42 – wodurch eine problemlose Anbindung an das Netz der A 2 und A 40 sowie der A 43 und A 45 gegeben ist. Der Rhein-Herne-Kanal wird ebenso schnell erreicht wie das Container-Terminal im GVZ Emscher. Von den insgesamt 15,7 Hektar erschlossener Gewerbefläche verbleibt nach der Ansiedlung von unter anderem der Hörmann Vertriebsgesellschaft KG (Bauelemente) und der Buchen UmweltService GmbH (industrielle Reinigung technischer Anlagen) sowie der Duvenbeck-Niederlassung aktuell nur noch ein bescheidener halber, freier Hektar [Logistikstandort Herne auf der Erfolgsspur].



Die Stadt dürfte indes aber mit Freuden auf die Finalisierung des zweiten Großprojekts in Herne zu steuern, das auch rund 300 neue Stelle bringen wird: Der Logistikkonzern UPS investiert derzeit rund 72 Mio. Euro, um sein Paketzentrum auf Friedrich der Große zu erweitern. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Erst im Frühjahr feierten die Beteiligten das Richtfest für die künftig “wichtigste Drehscheibe des Logistikkonzerns in Europa„. Insgesamt wird der Standort um 13.000 m² auf insgesamt 25.000 m² wachsen [UPS baut Paketzentrum in Herne aus].