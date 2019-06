Dussmann zieht in den Nürnberger Norden

Die Dussmann Service Deutschland GmbH hat zusammen mit der Tochterfirma, der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH zum 01. Mai die neue Niederlassung Nürnberg mit rund 700 m² Büro- und Lagerflächen in der Andernacher Straße 33a im Norden der Stadt bezogen.

Das gepflegte Gewerbeanwesen im Stadtteil Ziegelstein bietet eine sehr gute Autobahnanbindung sowie ausreichend Stellplätze für den gesamten Fuhrpark des neuen Mieters auf dem Gelände. Die Kombination aus ebenerdig andienbaren Lagerflächen im Erdgeschoss mit einer Deckenhöhe von ca. 3,80 m und den hellen Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss waren ausschlaggebend für die Umzugsentscheidung vom Nürnberger Süden in den Norden. „Die Kombination aus Service- und Büroflächen in beliebter Lage und mit guter Ausstattung sind derzeit auf dem Markt spärlich gesät und in diesem Fall ein echter Glücksgriff, wenn man bedenkt, dass wir in Nürnberg über eine Leerstandquote von 2,9 % im Bereich Büro sprechen.“ betont Stephanie Ullmann, die das Gesuch bei Küspert & Küspert betreut hat.



Neben der erfolgreichen Vermittlung der neuen Gewerbeflächen für das Dienstleistungsunternehmen meldet das Maklerhaus zudem den Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Eberhardshof im Rahmen eines Exklusivmandates. Küspert & Küspert hat den Eigentümer, ansässig in der Region, sowie den Käufer, eine Investorengemeinschaft, beraten und die Vertragsverhandlungen begleitet.



Das Wohn- und Geschäftshaus verfügt über einer Nutzfläche von ca. 900 m² und wurde auf einer Grundstücksfläche von ca. 566 m² errichtet. Die Immobilie aus dem Jahr 1993 ist größtenteils vermietet, der Mietermix lässt sich als sehr gut bezeichnen: rund 50 Prozent der Immobilie werden von einer etablierten Zahnarztpraxis genutzt, die weiteren rund 50 Prozent wohnwirtschaftlich. Ergänzend hierzu ist auch die Lage im aufstrebenden Stadtteil Eberhardshof mit entscheidend für den Ankauf gewesen. Zahlreiche Nahversorgungsmöglichkeiten sind im direkten Umfeld und die Immobilie ist sehr gut über die fußläufig erreichbare Haltestelle „Maximilianstraße“ (Bus und U-Bahn) an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.