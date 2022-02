Dusapro erwirbt Wohnungspaket in Dormagen

Die Dusapro Immobilien GmbH hat ein Wohnungspaket mit 23 Wohnungen und 25 Tiefgaragenstellplätzen in Dormagen angekauft. Verkäufer ist eine lokale Immobiliengesellschaft.

.

„Unser bundesweiter Immobilienbestand umfasst klassische Mehrfamilienhäuser, Teileigentum- bzw. Wohnungspakete und Wohnanlagen in ausgesuchten Standorten. Als überregional agierender Bestandshalter und Entwickler sind wir dabei stets auf der Suche nach Immobilien in dynamischen Standorten Deutschlands. Die Liegenschaft in Dormagen überzeugt nicht nur durch ideale Wohnungsgrößen von 72m², sondern auch mit ihrer guten Lage im Hinblick auf die ÖPNV-Anbindung, den Einkaufsmöglichkeiten und die direkt angrenzende Stadt Köln. Die dadurch mögliche Ansprache breiter Mietergruppen sorgt für eine hohe Vermietungssicherheit.", kommentiert Ronny Machinek, Head of Transaction Management.