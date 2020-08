Durstexpress zieht auf 12.000 m² in Bochumer Businesspark von Sirius

Der Getränkelieferservice Durstexpress, eine Tochter der Radeberger Gruppe, hat 12.700 m² im Sirius Business Park Bochum in der Herner Straße 299 angemietet und die Flächen bereits Anfang Juli übernommen. Dabei handelt es sich um Lager- und Umschlagsflächen mit integrierten Büro- und Sozialflächen. Vermieter ist Sirius Facilities, die das Objekt 2019 erworben hat [wir berichteten].

.

Das Logistik- und Dienstleistungszentrum ist eine Revitalisierung einer stillgelegten Industrieanlage im Umkreis der ehemaligen Zeche Constantin. Die Lage an einer Hauptverkehrsstraße bietet eine gute Anbindung, auch an den ÖPNV.



„Logistikflächen in Bochum sind eine hervorragende Lösung für Onlinehändler zur Versorgung nicht nur von Bochum, sondern auch zur Belieferung des gesamten westlichen und mittleren Ruhrgebietes“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland, der die Anmietung begleitet hat.