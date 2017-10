„Duo am Marientor“: Vermarktung nimmt Fahrt auf

Der Entwurf mit den mäandernden farbigen Fassadenbändern darf als markant und ansprechend bezeichnet werden, die Lage auf dem lange verwaisten Innenstadt-Grundstück an der Steinschen Gasse in Duisburg ist top – und die Stadtväter feiern das „Duo am Marientor“ schon als neues Aushängeschild der Ruhrgebietsmetropole. Der Gronauer Projektentwickler Hoff konnte das ehrgeizige Projekt für eine Mischnutzung aus „Arbeiten und Leben“ erstmals auf der Expo Real vorstellen – und hat am Rande erklärt, warum die Vermarktung nach dem 24. September nun richtig Fahrt aufnimmt.

Nicht das Ergebnis der Bundestagswahl, sondern das klare Votum der Duisburger gegen das geplante Outlet-Center habe dem Projekt regelrecht Schubkraft verliehen, konstatierte Karl-Heinz Pricking, verantwortlicher Projektleiter bei Hoff. „Interessenten aus dem Einzelhandel haben sich wegen der Outlet-Thematik sehr zurückgehalten, das ‚Nein’ gibt der ganzen Innenstadt nun nennenswerten Auftrieb – und unseren Verhandlungen auch.“



Das „Duo am Marientor“ steht für zwei Gebäudekörper, die vis-à-vis angeordnet werden und die Pole eines grünen Innenhofs markieren. Ergänzt werden sie durch vier markante Türme, als verbindendes Element dient das mäandernde, farblich abgesetzte Stahlband an den Außenfassaden. Avisiert ist ein Nutzungsmix aus Einzelhandel und Gastronomie (im Erdgeschoss), einem Hotel und Büro- und Praxisflächen über 15.000 m² in den Obergeschossen. Die Vermarktung hat soeben begonnen, je nach Stand derselben soll in 2018 mit dem Bau begonnen werden.