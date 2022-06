Die Franchise-Kette Dunkin‘ eröffnet im Juni 2022 eine neue Filiale an der Friedrichstraße 148 in Berlin. Vormieter am Standort war der Souvenirshop I Love Berlin. Lührmann hat die Shahia Food GmbH als Berliner Lizenznehmer bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

[…]