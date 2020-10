Duncan O'Rourke zum CEO von Accor Nordeuropa bestellt

Als Teil der kürzlich angekündigten organisatorischen Neuausrichtung von Accor wird Duncan O'Rourke CEO der neu geschaffenen Region Nordeuropa, die aus einem Zusammenschluss der früheren Teams von Nord- und Mitteleuropa sowie der Teams in Osteuropa hervorgeht. In seiner neuen Funktion ist er damit zusätzlich – zu seiner derzeitigen Verantwortung für Deutschland, Österreich und die Schweiz – für das Hotelnetzwerk in 29 Ländern einschließlich Skandinavien, Großbritannien, Benelux, Irland, Polen und Russland verantwortlich. Darüber hinaus wird Duncan O'Rourke Mitglied des Executive Committees auf globaler Ebene.

.

„Ich liebe Herausforderungen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Teams in der neu geschaffenen Region Nordeuropa. Meine Vorgänger haben hervorragende Arbeit geleistet, die ich gerne fortsetzen werde. Jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel auf- und einen neuen Weg einzuschlagen. Diese Veränderungen werden auch unsere Unternehmensprioritäten widerspiegeln: verstärkte Konzentration auf Gebiete und Segmente mit dem höchsten Wachstumspotenzial sowie eine weitere Vereinfachung der Entscheidungsprozesse“, so Duncan O'Rourke.



Die Implementierung der neuen Organisation in Europa ist der nächste Schritt, um die Transformation von Accor in ein Asset-Light-Unternehmen vollständig abzuschließen. Dies soll mithilfe der strategischen Roadmap und der weiteren Stärkung des Teams gelingen, um so die Potenziale voll auszuschöpfen.



Duncan O'Rourke ist seit 2016 bei Accor; bevor er zum COO für die DACH-Region ernannt wurde, war er für die Luxus- und Premium-Hotels in Europa verantwortlich. Zuvor war er viele Jahre bei Kempinski Hotels; zunächst als General Manager für zwei Pre-Openings in London, später als Regionaldirektor mit Sitz in Jordanien. 2008 wurde er zum Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied der Gruppe ernannt.