Duisport und RWE planen neues Industriegebiet auf dem Garzweiler-Areal

Die Duisburger Hafen AG (Duisport) und die RWE Power AG planen gemeinsam die Entwicklung eines bimodalen Gewerbe- und Industriegebietes, zu dem auch ein Containerterminal gehören soll. Dafür wollen die beiden Unternehmen eine Projektgesellschaft gründen. Geplant ist, in Abstimmung mit der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde Jüchen, das rekultivierte Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Garzweiler zu entwickeln und zu vermarkten. Nach Vorstellungen der Unternehmen soll ein bedeutendes Gewerbezentrum mit vielen Arbeitsplätzen entstehen. „Auch am linken Niederrhein wollen wir ein bedeutendes Gewerbezentrum mit vielen Arbeitsplätzen entwickeln. Mit diesem hochattraktiven Areal erweitern wir unser Flächenangebot“, so Duisport-Chef Erich Staake.

Das Gelände umfasst insgesamt 53 Hektar. Davon sollen 45 Hektar für den gewerblich-industriellen Gebrauch genutzt werden. Die verbleibenden acht Hektar sind für den Containerterminal vorgesehen. Dieser stellt die Voraussetzung da, um das Gelände an den überregionalen Schienenverkehr anschließen zu können. Davon würden besonders Logistik-Verteilzentren profitieren, die in dem geplanten Gewerbegebiet angesiedelt werden sollen. Aber auch andere interessierte Unternehmen dürften die hervorragenden infrastrukturtechnischen Bedingungen ansprechen. Zusätzlich zum geplanten Containerterminal liegt das Gelände direkt in der Nähe der Autobahnen A46 und A540.



Nach aktuellem Planungsstand und bei grünem Licht seitens der Behörden könnte die Projektgesellschaft noch in diesem Jahr gegründet und bereits Ende 2020 der erste Spatenstich gesetzt werden. Auch für Jürgen Steinmetz, Chef der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, eine äußerst positive Entwicklung. Gegenüber der lokalen Presse erklärte Stenmetz, dass dies „eine sehr gute Nachricht“ sei. Durch die beteiligten Partner wird eine bimodale Abwicklung des Verkehrs über Schiene und Straße ermöglicht. Darauf ist die Wirtschaft in der Region angewiesen“, sagt Steinmetz gegenüber der RP Online. Zumal in der Region kurzfristig mobilisierbare Logistikflächen fehlten, wodurch für diese Premiumfläche jetzt zügig der Flächennutzungsplan angepasst werden sollte, um entsprechende Bebauungspläne für das Gebiet erstellen zu können.