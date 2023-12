Es ist der größte Vermietungsdeal des Jahres in Duisburg. Ruhr Real vermittelte insgesamt 10.700 m² an der Friedrich-Wilhelm-Straße 12-14 an das Ordnungs- und das Sozialamt der Stadt Duisburg. Während das Sozialamt seine Räume bereits im Februar 2023 bezogen hat, entschied sich das Ordnungsamt erst vor kurzer Zeit für den Standort

Fotos: Doric Investment GmbH



[…]