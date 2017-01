Duisburger Freiheit: Kurt Krieger schmeißt Pläne um

Der Möbel- und Immobilienunternehmer Kurt Krieger wird in Duisburg kein Möbelhaus bauen. Dies steht nach fünf Jahren der Ungewissheit fest. Was nun allerdings mit der 30 Hektar zählenden Güterbahnhofsbrache „Duisburger Freiheit“ passieren soll/kann, ist ebenfalls wieder unklar. Der Berliner Möbel-Multi hatte das frühere Bahngelände 2010 von Aurelis erworben – und denkt nun laut über die Ansiedelung eines Designer Outlet-Centers nach. Die ansässige Industrie- und Handelskammer schlägt Alarm, fürchtet eine eklatante Bedrohung des ansässigen Einzelhandels – und drängt die Stadt, das Gelände zurück zu kaufen, um darauf die früheren Foster-Pläne umzusetzen: Büro-Entwicklung plus Park.

Dem Berliner Investor Kurt Krieger geht in der Möbelbranche der Ruf eines Hamsters voraus: Der Möbel-Höffner- und Möbel-Kraft-Inhaber kauft Grundstücke auf Vorrat, plant dort großflächige Paläste und realisiert sie – oder eben nicht. Wenn sich Wettbewerbssituationen ändern oder sich andere Optionen auftuen. In Duisburg war zweiteres der Fall: Höffner durfte schneller im benachbarten Neuss ein Einrichtungshaus bauen, bekam die Zusage für einen weiteren Palast im ebenfalls nahen Düsseldorfer Norden, und der direkte Konkurrent Ostermann sicherte sich ein Grundstück in Duisburg-Meiderich. Der geplante 50.000er auf der Duisburger Freiheit verschwand von der Agenda.



Inzwischen hat die Stadt bestätigt, dass Kurt Krieger, respektive Krieger-Bau, intensive Gespräche mit der Neinver Deutschland GmbH aufgenommen hat, dem zweitgrößten Betreiber von Outlet-Centern in Europa. Und die Stadtväter pro forma mit an den Tisch geholt hat. Aus Zweibrücken wird nachhaltiges Interesse signalisiert, woraufhin das Stadtplanungsamt vorsorglich schon mal eine Projektgruppe installiert hat, die sich mit den Modalitäten eines erforderlichen, komplett neuen Bebauungsplans für das Areal auseinandersetzen soll.



Derweil greift die IHK den verhalten schwellenden Unmut des Einzelhandels auf und stemmt sich mit Macht gegen die Ansiedelung eines Designer Outlet Centers. Die Handelsexperten haben den früheren Plan des britischen Star-Architekten Sir Normann Foster aus der Schublade geholt, der kurz vor dem Verkauf des Areals an Kurt Krieger im Auftrag der Stadt einen detaillierten Entwurf für eine moderne Büro-Umwidmung der Güterbahnhofsbrache am Reißbrett ausgearbeitet hatte. Er sieht moderne Gebäude, eingebunden in ein parkähnliches Umfeld, vor und hatte bereits detaillierte Vorschläge für die verkehrstechnische Erschließung des günstig gelegenen Standorts dabei. Selbst der zweite Anschluss an die A 59 ist bereits genehmigt, der Hauptbahnhof liegt quasi vis-à-vis und zum Düsseldorfer Flughafen braucht es auch nur einen Katzensprung. Allein: Der Stadt fehlt aktuell definitiv das Geld, um die Brache zurück zu kaufen. Und Kurt Krieger hat derweil keine Eile.