Duisburg - Volksbank Rhein Ruhr kauft Werhahn-Mühle im Innenhafen

Die Volksbank Rhein-Ruhr hat das markante Backsteingebäude der alten Werhahn-Mühle am Philosophenweg im Duisburger Innenhafen von Alltours gekauft. Damit hat die Volksbank nach dem Erwerb der ehemaligen Alltours-Zentrale an der Schifferstraße zum zweiten Mal in ein Objekt im Duisburger Innenhafen investiert.

Der 1896 erbaute und ca. 27.000 m² Flächen umfassende Komplex war noch bis 1996 als Getreidemühle und Speicher in Betrieb. Danach wurde es im Zuge einer Sanierung von 2001 bis 2002 mit Ausstellungsräumen, Büros, medizinischen Praxen sowie Gastronomie ausgestattet und hat heute ca. 50 Mieter. Alltours hatte das Objekt vor sechs Jahren für einen Kaufpreis von 17 Mio. Euro erworben.



Das benachbarte, ursprünglich ebenfalls zum Komplex der Werhahn Mühle gehörende Speichergebäude der Duisburger Wohnungsgesellschaft Gebag steht nach Meldungen in der örtlichen Presse kurz vor dem Verkauf.