Duisburg: SPD und CDU votieren pro Designer Outlet Center

In wenig überraschender Einmütigkeit hat sich die Mehrheit aus SPD und CDU in der Duisburger Bezirksvertretung Mitte durchgesetzt und den „Grundsatzbeschluss zur Realisierung eines Designer Outlet Center auf der Fläche der Duisburger Freiheit Süd“ auf dem Weg gebracht. Das Grundsatzpapier ist noch kein endgültiges Placet für das Vorhaben, das Bezirksgremium aber die einzige Institution, in deren Ermessen die Absegnung des Projekts noch steht, bevor der Rat der Stadt in der kommenden Woche schlussendlich darüber befindet. Insofern kommt der Abstimmung eine gleichsam wegweisende Bedeutung zu.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Neinver Kurt Krieger Duisburg

Der Beschluss wurde aktuell unter gelindem Zeitdruck gefasst, während zuvor sehr bedächtig über die Zukunft des ehemaligen Loveparade-Geländes sinniert worden war - nachdem der Berliner Investor Kurt Krieger sich von seinen Möbelhaus-Plänen verabschiedet hatte [Großes Designer Outlet auf Duisburger Loveparade-Gelände?]. Es darf vermutet werden, dass der Möbel Höffner- und Möbel Kraft-Chef den Stadtvätern nun symbolisch die Pistole auf die Brust gesetzt hat, weil er sich mit Neinver, dem möglichen Betreiber eines großflächigen Designer Outlet Centers auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal, inzwischen handelseinig geworden ist. Linke, Grüne und auch die FDP lehnen das Vorhaben ab und befürchten einen „Totentanz in der Innenstadt“. Der Rat der Stadt entscheidet in der nächsten Woche.